Tlalnepantla, Méx.— A un mes de que el ayuntamiento de Tlalnepantla puso en marcha el operativo Alcoholímetro en el municipio con el propósito de prevenir y disminuir los accidentes de tránsito provocados por conducir en estado de ebriedad, los resultados en materia de prevención y cultura han sido alentadores, dieron a conocer las autoridades locales.

Según el gobierno municipal, se han realizado 184 pruebas, de las cuales 105 fueron positivas, 75 negativas y cuatro nulas, lo que ha permitido reducir en los últimos meses los accidentes viales y lo más importante es que se ha puesto a salvo tanto a los peatones como a los conductores.

Durante su implementación no existe consideración alguna para servidores públicos de cualquier orden de gobierno, ya que se trata de salvar vidas por medio de su estricto apego a la ley.

El programa Conduce sin alcohol estará vigente hasta enero de 2025 y se llevará a cabo de manera aleatoria en diferentes puntos del municipio durante los fines de semana, informó el ayuntamiento.

Durante las próximas fiestas decembrinas también se aplicará, por lo que las autoridades exhortan a los conductores a que no ingieran bebidas alcohólicas si van a manejar. En caso de que lo hagan que se hagan acompañar de otra persona que no beba para que conduzca el automotor. “Se busca conocer el estado óptimo de los automovilista al frente del volante, revisando que no rebasen los grados de alcohol establecidos en el Reglamento de Tránsito”, indicó el ayuntamiento.

De los municipios vecinos de Tlalnepantla, en Ecatepec también se pone en operación el alcoholímetro, principalmente durante las celebraciones de fin de año para evitar que se presenten accidentes que pongan en peligro la vida.