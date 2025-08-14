Tlalnepantla, Méx.—Cuatro de los 32 pozos de extracción de agua con los que cuenta el municipio de Tlalnepantla permanecen fuera de operación debido a la presencia de manganeso, informó el titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), Alberto Valdés Rodríguez.

El funcionario explicó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que este metal, aunque no es un riesgo grave para la salud en las concentraciones detectadas, provoca que el agua adquiera coloración café, al mezclarse con hipoclorito de sodio para su desinfección, lo que crea inconformidad entre los usuarios.

Uno de los casos conocidos, comentó, es el pozo Reyes, perforado durante la administración anterior para abastecer al tanque Tlalnemex.

Sin embargo, el suministro fue suspendido porque el agua salía turbia y con sedimentos, lo que imposibilitó su uso para consumo humano sin un tratamiento previo.

“Es preferible no operar estos pozos hasta que podamos garantizar que el agua cumpla con la norma oficial”, señaló Valdés Rodríguez.

El director del Organismos de Agua de Tlalnepantla adelantó que varias empresas han presentado propuestas para remover el manganeso, las cuales se están estudiando. El proceso de rehabilitación del pozo Reyes podría permitir su reincorporación al sistema en un plazo máximo de tres meses.

Las autoridades del Organismo de Agua también realizan inspecciones con video en pozos antiguos para evaluar cuáles siguen en condiciones de uso.