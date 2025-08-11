Tlalnepantla, Méx.— Una de las crisis de sequía más severas de los últimos años, con afectaciones directas a una tercera parte de su población, atraviesa Tlalnepantla, informó el titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), Alberto Valdés Rodríguez.

El funcionario explicó en entrevista con EL UNIVERSAL, que desde 2023 el municipio recibe 600 litros por segundo menos del Sistema Cutzamala, lo que representa más de 50 millones de litros de agua al día que dejan de llegar en comparación con años anteriores.

“Si multiplicamos 600 litros por segundo por los 86 mil 400 segundos que tiene un día, son más de 50 millones de litros diarios que no estamos recibiendo”, detalló.

Para administrar el recurso, el municipio endureció el tandeo, por lo que colonias que antes tenían suministro diario ahora reciben agua de forma intermitente, un día sí y otro no, o incluso con cortes de dos días por uno con servicio. En algunos sectores, el líquido llega únicamente por unas horas, comentó el funcionario.

La crisis se agravó en las últimas semanas debido a fallas en el suministro del Tanque Tlalnemex, afectando a la población de la zona norponiente del municipio.

De acuerdo al director del OPDM, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que la restricción del suministro se debió a problemas eléctricos en el sistema de Barrientos.

El Tanque Tlalnemex dejó de recibir su dotación habitual de 150 litros por segundo durante casi una semana, llegando en ocasiones a recibir de cero a solo 20 o 30 litros.

Esta caída en el suministro afectó principalmente a las zonas altas, ya que el nivel de agua no alcanzaba para operar los equipos de bombeo.