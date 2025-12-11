La alcaldía Tláhuac dio a conocer la suspensión de actividades para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en distintos pueblos y barrios y colonias, durante diciembre de 2025 y enero de 2026, con motivo de diversas celebraciones religiosas, incluidas las celebraciones a la Virgen de Guadalupe de este 12 de diciembre.

En las colonias y barrios del pueblo de San Francisco Tlaltenco, aplicará del 11 al 14 de diciembre, con motivo de la festividad en Honor a la Virgen de Gu adalupe; mientras que en las colonias y barrios de Selene, La Turba, La Nopalera y Santa Cecilia, se aplicará la medida los días 11 y 12 de diciembre, debido a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe.

Lee también CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

Asimismo, en San Pedro Tláhuac aplicará los días 11, 12 y 13 de diciembre, debido a la festividad del Barrio de Guadalupe, el 21 de diciembre por la Posada del Barrio de San Miguel, el 22 de diciembre por la Posada del Barrio de San Mateo, así como el 6 de enero de 2026, por la celebración religiosa y cultural en honor a los Santos Reyes.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que esta suspensión se aplicará de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días indicados, en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial en los que se llevará a cabo la festividad y sus zonas aledañas, que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL