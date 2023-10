Toluca, Méx.— Martha Patricia Tovar Pescador rindió protesta como la nueva presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y reiteró su compromiso por la independencia e imparcialidad al aplicar la ley, sin influencia alguna de prejuicios.

En el Salón de Plenos del Tribunal Electoral mexiquense, durante la sesión pública solemne, y en cumplimiento a lo que mandata el artículo 388 del Código Electoral de la Entidad, el Pleno tomó protesta a la magistrada Martha Patricia Tovar Pescador para el periodo correspondiente a 2023-2025.

Tovar Pescador dijo que como titular del órgano será un ejemplo para sus colaboradores y garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos político-electorales. Añadió que por 23 años este organismo ha sido su segundo hogar, por lo que ahora cumple uno de sus más grandes sueños profesionales.

“Hoy como mujer puedo decir que me siento orgullosa no solo por ser la primera vez que la Presidencia recae de forma consecutiva en una mujer, sino en enaltecer a la magistrada que me dio la oportunidad Flor de María Hutchinson Vargas”, manifestó Tovar Pescador.