“Te imaginas lo que es desayunar con ese olor”: Vecinos de Iztapalapa piden apoyo luego de que la lluvia afectara sus viviendas Las autoridades sólo les dieron cloro, jabón, un jalador y una escoba sin tomar en cuenta las afectaciones materiales de sus casas

"Sólo se les ocurre darnos eso, no piensa que si mi refri sirve, no piensan en que mi colchón ya no va a servir, nuestra ropa, pero ni modo, si eso es su ayuda la recibimos”, dice una de las afectadas. Foto: Especial