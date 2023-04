La alcaldía Cuauhtémoc afirmó que la colocación de tapiales en la Plaza Giordano Bruno se realizó conforme lo marca el Reglamento de Construcciones para prevenir accidentes durante el proceso de rehabilitación de la zona.

En una tarjeta informativa, la demarcación expuso que en cumplimiento a las demandas sociales de contar con espacios seguros para el sano desarrollo comunitario, social, económico y turístico, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en sus fracciones V y X, la Alcaldía Cuauhtémoc inició los trabajos para la colocación de vallas metálicas (tapiales) para prevenir accidentes en los trabajos de remodelación de la Plaza Giordano Bruno, la cual se encuentra dentro de la relación de áreas verdes bajo el cuidado de la Alcaldía.

Indicó que previo a la colocación de las citadas vallas —que por sí mismas no implican un trabajo de obra pública—, la Alcaldía Cuauhtémoc, consultó a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, dependencia federal quien mediante oficio 401.35.1 2023/0452 del 23 de febrero de 2023 señaló:

“Al respecto, hago de su conocimiento que personal técnico adscrito a esta Coordinación Nacional llevó a cabo la revisión de la documentación presentada, observando que dicho sitio no está considerado monumento histórico, no hay colindancia con algún monumento histórico y no se ubica dentro de alguna zona de monumentos históricos declarada, por lo que esta Coordinación Nacional no tendría competencia en el tema”.

También la demarcación consultó a la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, quien se manifestó, mediante folio 0461, el 22 de marzo de 2023 señalando que “El inmueble no está incluido en la relación del INBA”.

Indicó que en observancia a la fracción VIII del artículo 62 del citado Reglamento de Construcciones, mediante oficio de fecha 20 de febrero de 2023, se dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México de los inicios de los trabajos de mantenimiento de la Plaza Pública Giordano Bruno.

La demarcación expuso que aun y cuando se dio cumplimiento a la normatividad para la intervención de la Plaza referida, el 12 de abril, ̈personas con y sin uniformes, sin haberse identificado plenamente como del Gobierno de la Ciudad de México, sin orden alguna por escrito, acompañados por aproximadamente 160 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificados como grupos con indicativo Guerreros, Faunos, azoréis y Ateneas cargo del Policía 1ro. Fernando Franco Manzano, persona que sí se identificó plenamente, se desplazaron por toda la plaza para retirar, en abuso de sus funciones, las láminas y estructuras que resguardaban el referido parque y que servían como medida precautoria y de protección a los trabajos que personal de la alcaldía iba a iniciar ̈.

Personal del Gobierno CDMX se lesionó por no contar con equipo de seguridad

La alcaldía Cuauhtémoc subrayó que el personal de Gobierno de la Ciudad de México, al no contar con equipo de seguridad personal, al retirar las láminas y estructuras metálicas colocadas en la referida plaza pública salió lesionado, por lo que de manera inmediata se brindó la atención médica, prehospitalaria y de Protección Civil por parte de la alcaldía Cuauhtémoc.

¨En razón de lo anterior, se acredita que el Gobierno de la Ciudad de México, en abuso de sus atribuciones transgredió nuevamente el pacto federal e intervino con el uso de la fuerza pública un inmueble a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc¨.

¨Está Alcaldía reitera la plena disposición para continuar con los trabajos de impacto urbano que mejoren las condiciones de nuestra demarcación en beneficio de sus habitantes y visitantes¨.

