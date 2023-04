La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que no cuenta con autorización la alcaldía Cuauhtémoc para colocar un tapial en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, después de que los migrantes fueron trasladados a un albergue temporal en Tláhuac.

“Es que no está bien, es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la alcaldesa, aunque acostumbran los medios generar ahí una disputa en particular, pero no es correcto, yo decía cuánta gente por humanidad a un migrante que migra por necesidad, que son vecinos de ahí que todos debemos ser solidarios, bajan a darles algo de alimentación entonces lo que se quiere es como no queremos ver a los migrantes, pues, tapamos”, indicó en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina comentó que los migrantes llegan ahí para tramitar su condición de refugiados, "la visión no tapar para no verlos, además no es legal y el tapial no tiene ningún permiso, vamos a ver ahí, pero es importante que la gente lo sepa, hay migrantes, pues, vamos a tapiar".

Un grupo de personas se encuentran quitando los tapiales que implementó la alcaldía Cuauhtémoc en la Plaza Giordano Bruno, en donde se estiman trabajos de remodelación



Sheinbaum recordó que se abrió un albergue en la alcaldía Tláhuac, ya que en la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez no vivían en las condiciones adecuadas, pues, arribaban para hacer trámites en la Comar y el Instituto Nacional de Migración.

Cabe mencionar que, en el albergue temporal de Tláhuac arribaron 450 personas migrantes, que pernoctaban en la plaza Giordano Bruno o bien estaban en hoteles cercanos de la Colonia Juárez o colonias aledañas.

Trasladaron a 450 personas migrantes. Foto: Especial

Retiran láminas de la plaza Giordano Bruno

Trabajadores de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, junto con policías metropolitanos, retiraron las láminas que fueron colocadas por la alcaldía Cuauhtémoc para rodear la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, pues anunció que se hará remodelación del espacio.

Los hechos ocurrieron esta tarde en la plaza ubicada en la esquina de las calles Roma y Lisboa.

El retiro fue luego de qué autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc cercaron dicha plaza para rehabilitarla, luego de que hace dos días los migrantes se habían mudado a un albergue que el gobierno de la Ciudad de México habilitó en la demarcación de Tláhuac.

Según videos, en el lugar llegó personal de servicios urbanos y empezó a quitar las láminas, con elementos policíacos, y también llegaron trabajadores de la demarcación y hubo reclamos y leves empujones.

En los videos se observa la presencia del secretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado Vázquez.

Hubo un pequeño conato de bronca entre los trabajadores de Obras y Servicios con personas de civil que impidieron se retirara el cerco de este sitio, de acuerdo a algunos vecinos.

En estos momentos y tras el retiro de tubos metálicos, la malla ciclónica y las láminas, los trabajadores del Gobierno central se fueron al igual que los policías metropolitanos.

En la plaza Giordano Bruno regresó la tranquilidad.

El lunes continuarán los traslados de migrantes desde la colonia Juárez hasta el albergue instalado entre Xochimilco y Tláhuac. Foto: Especial

Obras por rehabilitación

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que las obras en la plaza Giordano Bruno continuarán pese al retiro esta tarde de las mallas ciclónicas que delimitaban el tramo.

En el video, la alcaldesa explicó que fueron colocadas vallas alrededor de dicho parque, ya que está “totalmente olvidado” y realizará obras de rehabilitación.

“No nos perjudica en nada que hayan quitado esas vallas, la remodelación de todas formas la voy a hacer y beneficiar a las vecinas y vecinos de la colonia Juárez, así como del resto de nuestra demarcación para que puedan gozar de espacios públicos de buena calidad y de buen gusto”, puntualizó.







