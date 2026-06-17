Toluca, Estado de México.- Para combatir la tala clandestina y el comercio ilegal de recursos forestales, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuraron temporalmente un predio probablemente utilizado como centro de almacenamiento y transformación de materia prima forestal, en el municipio de Xonacatlán.

La clausura derivó de una denuncia ciudadana sobre la aparente sustracción de madera en zonas protegidas, efectivos de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), de la Coordinación de Grupos Tácticos desplegaron un operativo.

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Tala clandestina en Edomex; clausuran predio en Xonacatlán y aseguran miles de metros cúbicos de madera. Foto: Especial

Al realizar recorridos de vigilancia, ubicaron un establecimiento en la colonia Celso Vicencio y tras una inspección, las fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron recursos forestales consistente en 15 mil 536 metros cúbicos de madera en rollo de la especie pino, 45 mil 270 metros cúbicos de madera en rollo de la especie oyamel y 12 mil 941 metros cúbicos de madera aserrada.

En el lugar también se aseguró de forma precautoria maquinaria industrial pesada y herramientas utilizadas para la producción, consistentes en dos torres de aserrío y un carro porta trozas, así como una camioneta de carga.

LL