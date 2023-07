El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, agradeció la publicidad gratuita que le comenzó a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, y aseguró que una vez que se definan los tiempos en la alianza opositora, decidirá si pide licencia o deja el cargo definitivamente para buscar la candidatura la jefatura de gobierno.

De igual forma, aseguró que, en vísperas de una posible candidatura, las acusaciones sobre el supuesto Cártel Inmobiliario le hacen “lo que el viento a Juárez”, pues no le han encontrado, ni le van a encontrar nada.

La charla entre Taboada y Xóchitl Gálvez

También, en conferencia de prensa, aclaró que no hubo un acuerdo con Xóchitl Gálvez para que ella buscará la presidencia y él la jefatura de gobierno, sino que esto fue una definición que la senadora tomó.

“Ese día que nos reunimos platicamos largo y tendido sobre la Ciudad y al final ella me preguntó abiertamente cómo la veía para el tema de la presidencia…, y previo a que se registrara me marcó, la verdad no es como un acuerdo, sino una definición que ella tomó… las últimas encuestas nos ponían como los punteros, y estábamos construyendo cómo nos íbamos a poner de acuerdo, esa fue la plática, y yo le agradecí la llamada porque veníamos platicando sólo de la ruta en la Ciudad de México”, subrayó.









Santiago Taboada precisó que la reunión que tuvieron ayer ocho alcaldes de la oposición fue una cena entre amigos y aprovecharon para ponerse al día de sus respectivos gobiernos. Además, pactaron realizar o asistir a eventos en conjunto y el primero de ellos será en la Feria de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Dejó claro que van a ir juntos en alianza, pues no van a perder la oportunidad de ganarla Ciudad de México.

Por último, el panista subrayó que será importante para la Ciudad de México un cambio en la Fiscalía General de Justicia, y descartó sentir temor por una supuesta embestida en su contra tras este “destape” presidencial.

“Estamos en la ruta correcta, los traemos nerviosos, qué sigan nerviosos y vamos a seguir dando resultados el poco o mucho tiempo que nos quede en Benito Juárez… Con muchos de ellos (de Morena) he sido diputado local, con Ernestina fuimos compañeros seis años, a lo mejor ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo quién es Ernestina. No les tengo miedo, y a mí no me han podido encontrar nada, ni lo van a hacer, aquí los espero”, puntualizó.