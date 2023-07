El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, le sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador seguir atento a lo que defina el frente opositor en la Ciudad de México, el cual, dijo, está más fuerte que nunca y transformará a la Ciudad.

El presidente @lopezobrador_ dice que voy a ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le recomiendo seguir atento porque el Frente Amplio por México está más fuerte que nunca.

De la mano de los ciudadanos, la ola opositora al régimen autoritario, transformará la… — Santiago Taboada (@STaboadaMx) July 10, 2023

Oposición transformará en la CDMX lo que Morena no pudo: Taboada

Lo anterior, ante los dichos del primer mandatario, quien está mañana aseguró que el alcalde panista será el candidato del frente opositor.

La también AMLO "destapa" a Santiago Taboada como candidato de la oposición a la CDMX

Ante esto, Taboada comentó que la oposición transformará la Ciudad de México en lo que Morena no pudo.

“El presidente @lopezobrador_ dice que voy a ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le recomiendo seguir atento porque el Frente Amplio por México está más fuerte que nunca. De la mano de los ciudadanos, la ola opositora al régimen autoritario, transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron. A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos ‘desapariciones’ a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia”, escribió en sus redes sociales.

