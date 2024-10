Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, consideró “pertinente” la suspensión de licencias para construcciones de alto impacto en la demarcación, no sólo ante la carencia de agua que vive la alcaldía desde hace al menos seis años, sino también por un tema de desarrollo urbano, pues advirtió que hay planes parciales de desarrollo con más de 15 años de antigüedad.

Alavez Ruiz explicó que el bando que aprobó este miércoles el consejo de la alcaldía para establecer una moratoria en las construcción de edificaciones de alto impacto, ya existía desde la administración anterior; lo que se hizo fue ratificarlo debido a que desde hace seis años a la fecha “no ha cambiado la situación en cuanto al agua” en Iztapalapa.

Carencia de agua en Iztapalapa

“Seguimos en una carencia de este vital líquido hasta en un 40%, afortunadamente no ha habido crisis porque se establecen mecanismos de reparto de agua vía pipas con protocolos que también estableció la anterior administración y que nosotros vamos a seguir llevando a cabo pero creo que sí es pertinente que al menos las licencias de construcciones tipo B y C que son las de alto impacto queden suspendidas hasta que no tengamos una recomposición en el suministro del agua”, precisó.

En entrevista posterior a la instalación del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la alcaldesa consideró que también es necesario hacerle un diagnóstico y planeación más efectivo en cuanto al desarrollo urbano y social de la demarcación.

“Tenemos planes parciales de desarrollo en la alcaldía de 2008, esos ya perdieron a mi parecer vigencia, necesitamos entrar a un diagnóstico y planeación más efectivo de que sí o no se puede realizar en nuestra alcaldía, no solamente contemplando el agua, sino todo lo que implica las necesidades en cuanto al desarrollo urbano, en nuestro entorno”, dijo.

La alcaldesa recordó que lo que se aprobó en dicho bando es para las construcciones tipo B y C, que son las de alto impacto -por ejemplo para plazas comerciales- por lo que no tienen nada que ver con las viviendas unifamiliares, las cuales podrán seguir haciendo reparaciones o modificaciones.

“Es para ponerle una pausa a un desarrollo que todavía no tenemos bien evaluado porque falta ver el suministro de agua y los planes de desarrollo”, indicó.

