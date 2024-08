El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) publicó un acuerdo, en la Gaceta Oficial, para suspender cuatro trámites administrativos sobre construcciones, incluyendo los Polígonos de actuación y Sistemas de Transferencia de potencialidades, en los cascos históricos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

"Tomamos la decisión de proteger a los pueblos para que el desarrollo de alto impacto no los afecte, no los destruya, para que no se puedan construir grandes torres, para que no los afecte el predial", dijo el mandatario capitalino durante la novena entrega de créditos del Fondo Para el Desarrollo Social (Fondeso) en la alcaldía de Xochimilco.

Afirmó que este acuerdo tiene el objetivo de proteger y garantizar la conservación de 135 pueblos y barrios de la Ciudad de México ante proyectos de desarrollo urbano de alto impacto.

Martí Batres anuncia acuerdo para suspender cuatro trámites administrativos sobre construcciones.

Batres explicó que dicho documento deriva del decreto por el que se ordena el establecimiento de acciones y medidas para la protección de las Áreas de Conservación Patrimonial y espacios de los pueblos y barrios de la Ciudad de México, emitido el 1 de agosto pasado.

“Hoy, como consecuencia de ese decreto que sacamos, la Seduvi publica un acuerdo por el que se suspenden varias figuras en los cascos de los pueblos, en las Áreas de Conservación Patrimonial y se suspenden ahí los llamados Polígonos de Actuación y los Sistemas de Transferencia de Potencialidad, para que en un pueblo se respete su arquitectura, su forma de vida y no destruyamos los pueblos con torres y centros comerciales, en fin, eso que se haga en otros lados pero no dentro de los pueblos históricos de la Ciudad de México”, sostuvo.

El pasado 2 de agosto, el jefe de gobierno emitió un decreto para que las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); de Administración y Finanzas, y de Cultura realicen las acciones necesarias para definir las medidas que deberán implementarse, a fin de garantizar la protección y conservación de esos espacios.

Seduvi publica Acuerdo

La Seduvi publicó el Acuerdo para la Protección de las Áreas de Conservación Patrimonial y Espacios de los Pueblos y Barrios, con el objetivo de protegerlos de los grandes desarrollos urbanos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, mañana sábado 10 de agosto.

Seduvi publica acuerdo para suspender cuatro trámites administrativos sobre construcciones.

Entre las medidas y acciones aplicables, que estableció la dependencia capitalina a los predios e inmuebles que se ubiquen dentro de las 135 Áreas de Conservación Patrimonial, así como sus colindancias, se suspenderán los siguientes dictámenes de aplicación de la normatividad de uso del suelo:

Dictamen de aplicación de la normatividad de uso del suelo o las normas generales de ordenación respecto de la Norma General de Ordenación 10.

Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo con la aplicación de las Normas de Ordenación sobre Vialidad de cada Programa Delegacional y Parcial de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.

Dictamen y Acuerdo para la Constitución de Polígonos de Actuación.

Dictamen para la aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad del Desarrollo Urbano.

En el documento se establece la protección del paisaje urbano histórico, el tejido social, barrial, cultural y la preservación de las Áreas de Conservación Patrimonial de 135 polígonos que contienen asentamientos humanos cuya fundación data de la época prehispánica y hasta fines del siglo XIX.





