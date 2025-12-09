Más Información

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

La alcaldía dio a conocer la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en ocho colonias con motivo de la Festividad de la Virgen de Guadalupe 2025.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que esta medida aplicará en las colonias La Cuauhtémoc, El Tanque, San Jerónimo Aculco, La Cruz, La Guadalupe, Las Huertas, Subestación y El Gavillero.

Esta medida aplicará del 11 al 15 de diciembre de 2025, entre las 19:00 y las 23:59 horas, en los establecimientos mercantiles y de vía pública ubicados en esas colonias que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier lugar otro similar donde se expendan bebidas alcohólicas.

