La alcaldía Magdalena Contreras dio a conocer la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en ocho colonias con motivo de la Festividad de la Virgen de Guadalupe 2025.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que esta medida aplicará en las colonias La Cuauhtémoc, El Tanque, San Jerónimo Aculco, La Cruz, La Guadalupe, Las Huertas, Subestación y El Gavillero.

Esta medida aplicará del 11 al 15 de diciembre de 2025, entre las 19:00 y las 23:59 horas, en los establecimientos mercantiles y de vía pública ubicados en esas colonias que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier lugar otro similar donde se expendan bebidas alcohólicas.

