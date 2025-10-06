La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha de seis nuevas plantas purificadoras del programa Agua Bienestar Atlitic, las cuales se suman a cinco ya existentes -para un total de 11 plantas-, con lo que se contará con capacidad para producir 12 mil garrafones de agua diarios en la Ciudad de México.

Desde la planta purificadora Ciudad Deportiva 1, en Venustiano Carranza, la jefa mandataria señaló que con este aumento, el programa se expandirá de 130 colonias a las que se les distribuye agua de este programa actualmente a 400 colonias.

Con estas 11 plantas se tendrá la capacidad para potabilidad 72 mil garrafones cada semana; y, para finales de este año, se prevé que sean 13 plantas purificadoras.

José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), precisó que se incrementarán los días de producción de garrafones de lunes a sábado (la producción era de lunes a viernes); además, se aumentará de ocho a 20 camiones repartidores de agua, cada uno con capacidad para transportar 600 garrafones.

Suman seis nuevas plantas potabilizadoras de Agua Bienestar; llegará a 400 colonias, adelanta Brugada. Foto: Frida Sánchez

Las seis plantas de la Segiagua que se sumaron al programa son Tanque Cerro, en Iztapalapa, con capacidad para 2 mil 500 garrafones diarios; Xaltepec, en Xochimilco, con capacidad para 2 mil garrafones diarios; Miguel Alemán en la alcaldía Miguel Hidalgo, con capacidad para mil 500 garrafones diarios; Ciudad Deportiva 1, en Venustiano Carranza, cuya capacidad es de mil 500 garrafones diarios; Xotepingo 6 C, en Coyoacán, con capacidad de mil 500 garrafones diarios; y San Luis 5, en Xochimilco, con capacidad para purificar mil 500 garrafones al día.

Desde que se puso en marcha este programa, de enero a septiembre de este año, se han producido 252 mil 475 garrafones de Agua Bienestar, con lo que se ha beneficiado a más 900 mil personas.

