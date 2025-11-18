Tultitlán, Méx.— Por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, al reunir elementos que indican su participación en este delito.

En el caso de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, esta es la segunda orden de aprehensión que enfrentan, ya que habían sido detenidos, señalados por el delito de desaparición en contra del sacerdote de Tultepec.

La investigación ministerial detalla que el 29 de octubre, la víctima salió de su domicilio a bordo de su vehículo y se dirigió a un inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, en compañía de Fátima Isabel “N”, persona de su confianza. En el sitio ya lo esperaba Brandon “N”.

Según la fiscalía, los tres permanecieron varias horas en el lugar, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. En algún momento, Brandon Jonathan “N” presuntamente agredió a la víctima con un objeto, ocasionándole lesiones que derivaron en su muerte.

Más tarde arribó al domicilio María Fernanda “N”, pareja del presunto agresor, quien habría colaborado para ocultar el cuerpo.

La autoridad apunta que los tres implicados lo envolvieron en cobijas y bolsas sujetas a un sillón, para trasladarlo al municipio de Nextlalpan, donde fue abandonado en un río de aguas negras el 30 de octubre.

El 9 de noviembre, personal ministerial llevó a cabo un cateo en el domicilio de la Unidad Habitacional Morelos, autorizado por un juez. En el lugar se aseguraron evidencias: ropa y pertenencias de la víctima, una estola sacerdotal, instrumentos punzocortantes y contusos, así como rastros hemáticos.

Las indagatorias señalan que hay indicios para establecer que Brandon Jonathan “N” y Fátima Isabel “N” participaron en la agresión, mientras que María Fernanda “N” habría intervenido en la limpieza del inmueble y la eliminación de huellas materiales tras el hecho.

La fiscalía cumplimentó el 14 de noviembre la primera orden de aprehensión contra Fátima Isabel “N” por desaparición cometida por particulares, delito por el que previamente ya estaban detenidos Brandon Jonathan “N” y María Fernanda “N”.