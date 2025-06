Hombres y mujeres mostraron maestría para limpiar un nopal en cuestión de segundos. El proceso era hipnótico: una madera, un cuchillo bien afilado y una canasta eran suficientes. En ocho minutos desespinaron más de 100 nopales los cuales quedaron listos para su consumo.

“Luego me quejo de que me los venden pelados en el mercado y creo que esta caro, pero no, eso que hacen solo ellos lo pueden hacer así, cuando compro los nopales enteros término toda espinada”, dice entre risas la señora Patricia, quien acudió a la Feria del Nopal en el Monumento a la Revolución, y de paso se llevó un kilo de tortillas y un menjurje para la gastritis, hechos a base de esta cactácea.

El ganador del desespinado de nopales fue Eliazar Martínez, quien labora en la Central de Abasto.

“El nopal está muy estigmatizado, si comes nopal te dicen que eres pobre porque no te alcanza para más, te hacen creer que eres un indio de pueblo, contra todo eso luchamos, cuando en otros lugares lo aprecian y lo pagan bien como Japón, China, Europa por ejemplo, lo usan en platos exóticos de comida.

“Por eso está bien que la gente conozca todos los beneficios del nopal que es un producto netamente mexicano y que se acerque a donde todos pueden llegar con más facilidad”, dijo Marela Piñón, productora de Milpa Alta.

Los asistentes aprendieron y degustaron el producto, más de uno salía con su itacate con las distintas variedades del nopal.

“Tenemos en el nopal, es como la contraparte y te ayuda a regenerar toda la flora intestinal, te recubre el estómago para que podamos seguir deleitando de nuestra gastronomía”, explica la señora Maricarme Mendéz, expositora y productora del producto.

La Feria del Nopal que inauguró Clara Brugada, permanecerá abierta hasta hoy domingo.