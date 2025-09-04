En el marco del 56 aniversario del inicio de operaciones del Metro, el Presidente del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, reconoció el esfuerzo de trabajadores y reiteró que se buscará recobrar a los 7.3 millones de usuarios que en su momento trasladó este medio, ya que a la fecha se moviliza a más de 4.5 millones de pasajeros.

Durante el desayuno para celebrar el "Día del Trabajador del Metro”, el líder sindical expresó su apoyo total al director del Metro, Adrián Rubalcava y reiteró su compromiso para sacar adelante conjuntamente, STC y Sindicato Nacional, nuestro Metro.

Durante el desayuno para celebrar el "día del Trabajador del Metro”, Fernando Espino Arévalo expresó su apoyo total al director del Metro, Adrián Rubalcava. Foto: Especial.

Subrayó que la recuperación de los niveles de seguridad, eficiencia y rapidez, es fundamental para recuperar los 7.3 millones de usuarios que llegamos a transportar diariamente en otros tiempos, “por ello que se llevó a cabo la firma del Plan estratégico de mantenimiento, Metro 2025-2029, un compromiso conjunto entre el STC y el SNTSTC”, dijo.

También reconoció a trabajadores del Metro, “quienes han sido los principales protagonistas en la construcción de uno de los más importantes proyectos de movilidad en el mundo, que es nuestro querido Metro, columna vertebral del transporte en la zona metropolitana de la ciudad de México, además integrados en el SNTSTC, ejemplo de unión y compromiso con la mejora constante y la defensa de nuestros derechos”.

En el marco del 56 aniversario del inicio de operaciones del Metro, el Presidente del SNTSTC, Fernando Espino Arévalo, reconoció el esfuerzo de trabajadores. Foto: Especial.

“Los que laboramos en el Metro nos distinguimos por nuestra responsabilidad, esfuerzo, capacidad y experiencia en el alto desempeño que tenemos encomendadas, y comprometidos con los millones de usuarios a los que servimos todos los días”, apuntó.

También rindió homenaje a las trabajadoras, quienes a lo largo de los 56 años de existencia, las mujeres del Metro se han distinguido por su lealtad, valentía, inteligencia, audacia y tenacidad, “sus conquistas no han sido producto de la casualidad, sino de la firmeza con que han enfrentado, numerosas y crueles batallas por la justa reivindicación de sus derechos laborales. Su aporte ha sido y seguirá siendo determinante”.

