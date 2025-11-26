Más Información

Tras reunión con Segob, transportistas aseguran que mantendrán bloqueos; no ven "sensibilidad"

Alcalde de Celaya admite haberse reunido con integrantes del crimen organizado, pero asegura que no tiene acuerdo con ellos

¡No es tu internet! Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

Tlalnepantla, Méx.— Se quedaron sin agua 158 colonias de Tlalnepantla debido a la suspensión del servicio del Sistema Barrientos, el cual se reventó el pasado fin de semana a causa de una fuga ubicada en las inmediaciones de la comunidad de San Miguel Xochimanga, en Atizapán de Zaragoza.

El titular del organismo, Alberto Valdés, informó que la distribución mediante camiones cisterna continuará mientras la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) concluye la reparación del ducto y restablece el flujo normal.

Algunas de las colonias afectadas son la Unidad Habitacional Barrientos, El Tenayo, El Tenayo Norte, El Tenayo Centro y Santa María Tlayacampa.

La madrugada del 22 de noviembre, el tubo del Sistema Barrientos reventó e inundó a más de 30 viviendas.

