En la Unidad Habitacional Tlatelolco en el centro de la Ciudad de México fue muy poca la participación de los vecinos tras la activación de la alerta sísmica como parte del Macro Simulacro Nacional 2023.

“Muy poca gente realmente, supongo porque no les gusta, lo que pasa es que hay muchas personas de la tercera edad en pisos del quinto para abajo “, dijo Ana, habitante del edificio Veracruz.

"Vivo en el piso 18 y realmente no participo"

En punto de las 11:00 horas de la mañana de este miércoles se activó la alerta sísmica en uno de los postes del C5 ubicado en las inmediaciones del parque del reloj de sol.

“Yo vivo en el piso 18 y realmente no participo, no lo hago porque protección civil cuando fue lo del 2017 hizo un estudio y mi departamento no tiene daños “, agregó.

Guadalupe Cabrera, vecina del lugar dijo que es importante participar en los simulacros para crear conciencia, lamentablemente la participación de las personas fue baja. “De aquí de mi entrada, cinco personas bajaron, con el temblor de anoche, bajaron un poquito más “, dijo.

Los que sí participaron en el desalojo tras el macro simulacro los trabajadores de una oficina de la alcaldía Cuauhtémoc quienes, de manera ordenada, sin gritar, ni empujarse, salieron de la oficina para colocarse en el estacionamiento del lugar.

“Es muy importante porque así sabemos cómo reaccionar en el momento de un sismo, por lo menos tenemos un cierto entrenamiento que nos permite reaccionar de manera asertiva “, manifestó Yolanda, vecina de Tlatelolco.

Este miércoles se efectuó el Primer Simulacro de Sismo 2023 por lo que se activó la alerta sísmica en los más de 13 mil postes del C5.

El ejercicio se realizó bajo una hipótesis de un sismo magnitud 7.5 con epicentro en los Estados de Puebla y Veracruz, a 300 kilómetros de la Megalópolis.

