“Haciendo cuentas te percatas de cuánto te gastas en el pasaje, yo en la semana estaba gastando como 30 pesos y ahora como 50”, dijo Andrea, de 20 años, mientras esperaba un camión afuera del Metro Mixcoac.

El pasado 1 de noviembre entró en vigor el incremento de 1.50 pesos en la tarifa de vagonetas, camionetas y microbuses, lo que ha generado molestia entre los usuarios del transporte público.

Andrea comentó que ya ha hablado del tema con su familia y que han considerado buscar otras opciones de transporte más económicas.

“Pues al final sí te afecta la tarifa. Nosotros tenemos una economía normal y estamos pensando en otras opciones”, señaló.

Emilia Santa María comentó que el incremento no es justo, ya que considera que los camiones no ofrecen un servicio de calidad.

“Van echando carreritas, llevan la radio a todo volumen, suben a muchachas que van platicando y los traen sucios”.

Añadió que el aumento debería estar ligado a una mejora en el servicio. “Si van a cobrar más, entonces que den un buen servicio”, expresó.

María Ramírez, de 65 años, relató que en la ruta que ella siempre toma afuera del metro Mixcoac un camión se descompuso mientras esperaba en la parada, por lo que exige que el servicio sea digno y seguro.

“Si aumenta el precio, que tengan sus camiones bien arregladitos y que nos den un buen servicio. Uno a veces hasta espera 40 minutos para que llegue uno, y se van hasta que van a reventar”, comentó.

Agregó que en varias ocasiones ha tenido malas experiencias con los conductores, destacando que han tenido un comportamiento hostil.

“Si algo no les parece, te dicen que te bajes, y además, luego ni traen cambio”.

afcl