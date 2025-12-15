Decenas de habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo disfrutaron del hielo de la pista que las autoridades de la demarcación instalaron en la Pérgola Cultural del Pavón, en la colonia Pensil Norte, para dar paso al espíritu navideño de este 2025.

Con música navideña de fondo, luces color azul y el frío que se sentía a unos metros de la pista, padres, madres e hijos pasaron un domingo en familia en la Navidad MH sobre hielo, un día después de que las instalaciones fueron inauguradas por el alcalde Mauricio Tabe Echartea.

Como en su infancia, Rodrigo Gómez se colocó sus patines, afiló sus navajas y recorrió la pista de hielo, ahora con su hijo Mateo, quien iba a bordo de una foca de plástico, pues está aprendiendo a patinar.

“Apenas está aprendiendo, pero le gusta mucho todo lo que tiene que ver con moverse, hasta con caerse, lo disfruta, eso le va a ayudar a aprender. Y si a él lo hace feliz venir a estos proyectos que pone la alcaldía, a mí también”, dijo.

Mientras que Camila, de seis años, intentaba mantener el equilibrio con el delfín de plástico que le prestaron para dar sus primeros pasos en patines. Se apoyaba con ambas manos y levantaba un pie a la vez para deslizarse en el hielo.

Las mismas veces que se cayó fueron las que se levantó, mientras personal de la alcaldía la auxiliaba, pero ella insistía en que podía sola. “Sí sé patinar bien, pero a veces se me olvida”, aseveró.