Xalatlaco, Méx.— El bosque de Xalatlaco se ha convertido en el lugar idóneo de la delincuencia para abandonar los cuerpos de sus víctimas, cuyas familias han pasado años buscándolos.

Hasta este lugar llegó el señor Pedro quien desde hace tres años busca a su hijo Jesús Alejandro Cruz Mondragón quien desapareció en Toluca sin dejar rastro, al igual que él, 60 familias se reunieron en la zona boscosa de Xalatlaco para llevar a cabo una búsqueda.

“Desde agosto de 2022 a la fecha no tengo ningún rastro de él, lo último que supimos es que se iba a casa, pero nunca llegó, me habló por teléfono y me dijo que iba a ir a comer a casa, yo me encontraba fuera del estado trabajando y pues me comuniqué con mi esposa para que ella preparará de comer porque mi hijo iba a ir a comer con ella, a lo cual nunca llegó mi hijo a casa y pues nos empezamos a preocupar porque nunca supimos de él. Marqué por teléfono para saber dónde andaba, pero ya nunca tuve respuesta”, relató.

Con una pala en sus manos, su mochila en la espalda y la fotografía de Jesús Alejandro con la leyenda “hasta encontrarte”, Pedro comenzó a subir el cerro y apartar toda la maleza con el fin de encontrar “algo” que lo lleve a su hijo.

Los hallazgos de cuerpos o restos humanos que se han dado en la zona boscosa de Xalatlaco han sido superficiales ya que no los entierran, por ello las herramientas en este caso solo fueron palas, algunos machetes y las varillas tipo T.

“Las varillas que utilizamos son para hacer pozos de sondeo, con esta, si hay alguna fosa o algún cuerpo enterrado se pica en el lugar y sale el olor ahí después pasa el Binomio canino y logra la detección, incluso si hay algo se queda impregnado en la punta” detalló el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México que se encontraba en la zona.

Wendy, una binomio canina adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de México fue parte fundamental en la jornada, ya que una vez que las familias localizaron algún punto donde pudieran haber restos humanos, ella se encarga de “analizar” el lugar y comenzar con la excavación.