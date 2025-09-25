Tultitlán, Mex.— “No hay que esperar a que algo pase para que lo reparen”, dijo Sonia Medina, habitante de la colonia COCEM, al señalar que a tres meses no se ha reparado un puente peatonal que los ayudaba a cruzar la vía López Portillo, al que sigue subiendo gente que desconoce que está inservible.

El 20 de junio un vehículo de carga con exceso de dimensiones golpeó la estructura del puente que también conecta a la estación Buenavista de la Línea II del Mexibús, y desde entonces los vecinos señalan que solo han visto inspecciones oculares de personal de la Junta Local de Caminos.

María de Jesús Sánchez es otra vecina de COCEM que refiere que a diario hay personas que no se dan cuenta y se suben al puente.

“Nos vinieron a soldar unos tubos para que nadie suba, sólo que fue del lado donde es obvio que no hay a dónde subirse. Esos tubos los debieron soldar del otro lado, donde está el otro extremo del puente. El otro ya lo quitaron”, señaló Sánchez.

Funcionarios de la Junta Local de Caminos señalaron de manera preliminar que es posible que sean restituidos ambos cuerpos.