Huehuetoca, Estado de México.- Se gradúan 148 policías de proximidad con habilidades de prevención, mediación y atención directa, en ceremonia presidida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena).

Esta generación será desplegada en zonas estratégicas con mayor incidencia delictiva para apoyar labores de prevención, mejorar la convivencia y ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo.

Las y los nuevos elementos cursaron mil 109 horas de preparación en derechos humanos, cultura de la legalidad y técnicas operativas, conforme lo establece el Curso de Formación Inicial.

El programa está diseñado para combinar orden, disciplina y precisión operativa con un enfoque de atención directa a la ciudadanía.

La mandataria Gómez Álvarez en la ceremonia de esta primera generación indicó que se integrará a una unidad especial enfocada en atender municipios prioritarios, mediante acciones de prevención, acompañamiento y respuesta inmediata.

Se explicó que durante seis meses, el grupo recibió formación intensiva en el Centro de Adiestramiento Especializado de la Policía Militar, completando mil 109 horas de instrucción estructuradas en:

Derechos humanos

Cultura de la legalidad

Técnicas y tácticas policiales

Intervención comunitaria

Instrucción física y disciplina institucional

Este esquema permite que la disciplina adquirida fortalezca la actuación responsable, el orden y el sentido del servicio, mientras que la capacitación en proximidad social refuerza habilidades de diálogo, mediación y atención directa a la comunidad.

La combinación de ambos componentes consolida una policía más preparada, profesional y cercana.

El programa forma parte del eje transversal “Construcción de la Paz y Seguridad”, que impulsa una fuerza estatal más capacitada y con herramientas modernas para servir a los 125 municipios y a los casi 18 millones de habitantes del Estado de México.

Se realizó una demostración operativa y cuando concluyó, la gobernadora mexiquense felicitó personalmente a las familias del nuevo personal policial.

A este evento asistieron el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Comandante de la Guardia Nacional, General de División Hernán Cortés Hernández; el Titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; el Comandante de la 37 Zona Militar, General de Brigada Lucio Vergara Gómez.

Así como el Comandante de la 22 Zona Militar, General de Brigada Armando López Esquivel; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; y la Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina.

