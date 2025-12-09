Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México se declararon en sesión permanente para analizar y discutir diversas reformas que propuso la jefa de Gobierno, Clara Brugada respecto a reformas para abatir la la violencia familiar dentro del hogar así como el abuso sexual, el acoso sexual y el acoso sexual digital.

“En aras de que pueda complementarse estos dictámenes de las iniciativas de la jefa de gobierno, esperar, la opinión de la comisión de justicia cívica”, indicó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Alberto Martínez Urincho.