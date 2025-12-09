Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Sheinbaum se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional; asumirá la presidencia del CCE el 10 de diciembre, detalla

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México se declararon en sesión permanente para analizar y discutir diversas reformas que propuso la jefa de Gobierno, Clara Brugada respecto a reformas para abatir la la violencia familiar dentro del hogar así como el abuso sexual, el acoso sexual y el acoso sexual digital.

“En aras de que pueda complementarse estos dictámenes de las iniciativas de la jefa de gobierno, esperar, la opinión de la comisión de justicia cívica”, indicó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Alberto Martínez Urincho.

