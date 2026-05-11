Sanciones más estrictas, la creación de un registro único de animales de compañía, un catálogo de agresores, así como un directorio de organizaciones dedicadas a su protección y hasta un violentómetro, son algunas de las disposiciones que contempla la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que entrará en vigor en breve en el Estado de México, dijo Alma Tapia Maya, titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

La normatividad, la cual fue aprobada hace unos días por el Congreso mexiquense, busca frenar el maltrato y establecer condiciones dignas para los seres sintientes mediante un contexto jurídico específico y mecanismos de control más efectivos, destacó la funcionaria mexiquense.

Alma Tapia detalla en entrevista con EL UNIVERSAL el alcance de la reforma para la entidad lo cual indica es “busca transformar la visión hacia los seres sintientes, reducir casos por ignorancia y promover una cultura de respeto”

¿Por qué la aprobación de esta ley es un momento histórico para el Estado de México?

—Esta ley constituye un parteaguas. Por primera vez se reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho en el Estado de México. Se trata de un avance impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien coordinó por años el trabajo con especialistas y organizaciones de la sociedad civil para construir este marco normativo.

¿En qué consiste la declaración del Estado de México como Capital Mundial del Bienestar Animal?

—No se trata de un eslogan. La distinción responde a un conjunto integral de estrategias de política pública. La ley se combina con la estrategia CERA —Captura, Esterilización, Resguardo y Adopción—, pionera a nivel nacional e internacional al abordar de manera ética y sistemática la situación de los animales en calle y el problema de sobrepoblación.

¿Cuáles son los principales cambios respecto a la normatividad anterior?

—Antes, las disposiciones se encontraban dentro del Código para la Biodiversidad. Ahora se cuenta con una ley especializada. Se incorporan visores de bienestar animal que apoyan y reconocen el trabajo de las protectoras, un catálogo de organizaciones, un registro de animales de compañía y, sobre todo, un catálogo de violentadores. Esto es algo que no se tiene en ningún lugar. ¿Por qué se hace? Porque hay maltrato animal. Y muchas veces este maltrato es dentro de las casas. Y hay alguien que los violenta.

Cuando esto ocurre sí se da todo un aparato de acción para retirar a ese animal, pero el violentador, además su sanción tanto penal como administrativa que lleva a tener, también hoy va a estar dentro de un catálogo y eso va a impedir que vuelva a maltratar otro animal. Entonces eso es buenísimo.

También, contamos con un registro de animales de compañía que no se tienen hoy en el Estado de México, pero este catálogo es para los animales que tengan dueño y entonces van a estar ya dentro de un catálogo y con esto caminamos a tener un mayor un censo de animales de compañía.

Las sanciones que contempla la ley — dijo— se gradúan mediante un violentómetro según el grado de violencia. Incluyen medidas administrativas, económicas y penales. La pena máxima alcanza los seis años de prisión. Actualmente el delito no se considera grave, por lo que procede fianza; el siguiente paso federal es lograr su clasificación como delito grave.

¿Qué nuevas figuras institucionales introduce la nueva legislación mexiquense?

—Destacan los visores de bienestar animal, el registro único de animales de compañía, el catálogo de agresores y el catálogo de organizaciones. Se fortalece el trabajo interinstitucional entre Cepanaf, Propaem, Fiscalía y la sociedad civil. Es la primera vez que las autoridades y sociedades protectoras operan de manera coordinada y formal.

¿Cómo impactará esta legislación en la vida cotidiana de los habitantes?

—La ley genera conciencia en los tutores responsables sobre las obligaciones de cuidado, salud y espacios adecuados para los animales. Al mismo tiempo, endurece el castigo al maltrato. Busca transformar la visión hacia los seres sintientes, reducir casos por ignorancia y promover una cultura de respeto. Cepanaf ofrecerá capacitaciones y asesorías a los 125 municipios para su implementación inmediata.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.