La alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia temporal, Sandra Cuevas denunció este jueves que ella y su equipo de voluntariado, una vez más fueron agredidos en alcaldías de Morena.

La edil informó que, durante el recorrido matutino del día de hoy 5 de octubre, se han presentado varios actos de provocación y agresiones por parte de grupos ligados al partido Morena, incluso, con personas que ostentan cargos vinculados al gobierno, tanto de alcaldía como de Gobierno Central.

“En la construcción de la Nueva Capital, no caeremos en provocaciones”, señaló Sandra Cuevas, durante su recorrido por la Gustavo A. Madero y quien llamó a sus acompañantes a no responder insultos, amenazas o incluso golpes en el trayecto por las Alcaldías de la Ciudad de México pues “estamos para construir más no para violentar”.

Lo anterior debido a que, en el segundo día de la Jornada de Posicionamiento por la 16 Alcaldías de la CDMX, en el camino hacia la Alcaldía Gustavo A. Madero, varios sujetos interceptaron el convoy que acompaña a Sandra Cuevas, quien saludaba y en donde fueron golpeados por provocadores quienes causaron lesiones a varios miembros de dicho convoy, provocando en dos casos lesiones, además de destrozar una moto y salir con machete en mano a amedrentar.

Sandra Cuevas llamó a los gobiernos de Morena a la serenidad política porque la violencia no es la ruta de la civilidad entre los capitalinos, además de exigir respeto al libre tránsito por las vías de comunicación de nuestra ciudad capital.