Para buscar la candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México este miércoles se anotaron tres aspirantes: los alcaldes de Benito Juárez y Cuajimalpa con licencia, Santiago Taboada y Adrián Rubalcava, y el líder de los diputados federales del sol azteca con licencia, Luis Espinosa Cházaro, quienes desde el inicio mandaron mensajes de unidad y llamados de no imposición a las dirigencias.

Durante el día, cada uno acudió a la sede nacional de los partidos, pero con una diferencia. Rubalcava y Espinosa Cházaro se acompañaron mutuamente a sus eventos de registro y pidieron proceso democrático y abierto; Taboada lo hizo sin ellos y arropado por liderazgos nacionales y estatales panistas. Ahí, aseguró que el enemigo no está en casa, sino afuera y es Morena.

El primero en iniciar la pasarela fue Espinosa Cházaro, quien acompañado del dirigente nacional Jesús Zambrano y la líder local Nora Arias, quien confirmó que se bajó de la contienda para conducir el rumbo del PRD en el proceso electoral 2024, demandó que el proceso interno se lleve a cabo de forma transparente y que sea democrático y sin imposición.

Alejandro Moreno y Adrián Rubalcava se concentraron con la militancia del PRI, en donde se exhortó a mostrar solidaridad y coherencia para lograr una candidatura única. Foto: Gabriel Pano | El Universal

“Es lo que hoy se requiere, pero unidad en la libertad, unidad en la democracia, no en la imposición, queremos que las mujeres, hombres, la diversidad en esta Ciudad pueda elegir”, señaló.

El aspirante, quien estuvo acompañado por Rubalcava, aseguró: “Si no fuera yo [el candidato], si fuera Adrián [Rubalcava], si fuera [Santiago] Taboada, contarán con todo mi respaldo, pero que [el proceso de designación] sea democrático”.

Espinosa Cházaro comentó que invitó a todos los integrantes de la alianza opositora, como una señal de unidad. Sin embargo, señaló que hubo quienes decidieron no asistir a su registro.

Rubalcava advirtió la necesidad de que los tres partidos salgan juntos. “Creo que sería un error si Acción Nacional pretende generar una imposición, sobre todo con perfiles tan competitivos y tan fortalecidos, eso pudiera llevar a que, no sé si la alianza se rompiera, pero sí que los actores principales de este proceso pudieran retirarse, y generar un descalabro y estar viendo el resultado que nos pasó en el Estado de México, que solamente fuera una contienda de simulación”.

Más tarde, Santiago Taboada, en la sede nacional del PAN, al registrarse aseguró que está listo para ganar, y le recordó a los demás aspirantes que “el enemigo no está en casa”, sino fuera y es Morena.

En un mensaje, en el cual estuvo arropado por la plana mayor panista, entre ellos el líder nacional Marko Cortés y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, el alcalde con licencia precisó que fue el mejor día de su vida y le aseguró a Clara Brugada que le va a ganar la Ciudad de México el próximo año, pues la gente quiere vivir como en Benito Juárez y no como en Iztapalapa.

“Yo les quiero decir algo a todos los compañeros y compañeras que se inscriban en este proceso, ya lo hizo en la mañana Luis [Espinosa] Cházaro, a quien le hablé personalmente para desearle éxito, más tarde lo hará en el PRI Adrián Rubalcava, que el enemigo no está en casa, el adversario está afuera, que el adversario se llama Morena y que no nos va a dividir, que no vamos a caer en ninguna provocación que divida a este frente”, aseveró.

Andrés Atayde, líder del PAN en la Ciudad de México, precisó que están en momentos en los que el panismo de la Ciudad está a prueba, y recordó que si bien han tenido diferencias con el PRI y el PRD, ahora el bien mayor es sacar a Morena del gobierno central.

Santiago Taboada estuvo acompañado por Marko Cortés, líder nacional del PAN, durante su registro. El edil con licencia dijo que le va a ganar a Clara Brugada en 2024. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

Llegó el turno del registro de Adrián Rubalcava, en la sede nacional del PRI, donde estuvo acompañado de Espinosa Cházaro y entregó su documentación al partido.

De inmediato se trasladó al auditorio Plutarco Elías Calles para encontrarse con la militancia priista liderada por Alejandro Moreno y el dirigente estatal Israel Betanzos. También estaba la diputada federal tricolor Cynthia López, quien minutos antes anunció que se bajaba de la contienda por la nominación y respaldaba la decisión de su partido de ir con el alcalde de Cuajimalpa con licencia.

“Yo tengo las manos limpias”, aseguró Rubalcava ante cientos de simpatizantes del PRI.

Dijo que están dadas las condiciones y “si queremos una candidatura de unidad, debemos mostrar cohesión, solidaridad y dejarnos de mezquindades ambiguas que solo confunden al electorado”.

Al final, al preguntarle de la ausencia de Taboada en su evento y viceversa, respondió: “Simplemente a mí no me invitaron. Yo sí invité a todos los alcaldes de la Unión de Alcaldes. Aquí estamos abiertos a la unidad y estoy convencido que podemos construir con todos ellos. Habrá el momento de poder platicar cómo conformar un proyecto de todos y de cada uno”, refirió.

De acuerdo con las reglas que estableció la alianza, serán los tres dirigentes nacionales quienes avalen a los aspirantes aprobados para ir a la siguiente etapa que son los foros. Los resultados se darán el 17 de noviembre.