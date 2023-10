A unos días de pedir licencia al cargo de alcalde de Cuajimalpa y tras rendir su último informe de gobierno, Adrián Rubalcava destaca como principal logro haber dejado la alcaldía más segura de la Ciudad, además de mejoras en la distribución de agua potable, la ecología e inversión, políticas que, asegura, podrían replicarse en toda la capital del país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el edil señala que rumbo al proceso interno del Frente Amplio en la capital pedirá que sea un proceso democrático, en el que se elija a un perfil competitivo y conciliador —características con las que asegura que cumple— y no una simulación, y alista una gira por las 16 demarcaciones.

“Lo más importante ahorita es encontrar un perfil que sea competitivo, buscamos un perfil conciliador y eso a mí me beneficia muchísimo, la sociedad ya se cansó de estar viendo la confrontación entre los políticos o, por lo menos, es lo que percibo en la calle.

“Lo que se merece la ciudadanía es que los políticos estemos enfocados en trabajar y no en pelearnos, y yo creo que ese personaje, sin duda, puedo ser yo, pero lamentablemente, a veces, el que seas conciliador no les gusta, quieren la confrontación, y si pasa eso estaría perdiendo la ciudadanía, no estaría perdiendo el partido”, asevera.

Rindió el que fue su último informe de gobierno, ¿cuál es su principal logro?

—El tema de seguridad. Ha sido una labor muy grande llegar a ser la alcaldía más segura de la Ciudad. Cuajimalpa invierte la mayor parte de su presupuesto en materia de seguridad, estamos hablando de más de 30% de nuestro presupuesto, y hemos tenido que prescindir de muchos servicios y de muchas acciones sociales para poder hacer de Cuajimalpa una alcaldía segura”.

Enlista que ha crecido la inversión tanto en los pueblos como en las zonas residenciales y generación de empleos para la transformación del centro financiero más importante de la capital.

Al preguntarle si estas políticas pueden replicarse en la Ciudad, afirma que sí, por ejemplo, las políticas para mantener los bosques que ayudan al cuidado del agua.

Ha mencionado esta coordinación con el gobierno central, ¿cómo fue esta relación siendo un alcalde de oposición?

—Si trajeras a cualquiera de los alcaldes de oposición dirían que ha sido terrible, la verdad es que no, para mí no ha sido así. Hay una gran relación de coordinación con la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actualmente con el jefe de Gobierno, Martí Batres, con los distintos secretarios; puedo resaltar que hay una coordinación extraordinaria”.

Dice que el mantenimiento a las vialidades y las luminarias no hubiera sido posible sin una coordinación con el gobierno central y rememoró que en la gestión de Marcelo Ebrard, se construyeron los túneles que conectan Vista Hermosa con Santa Fe; con Miguel Ángel Mancera, el parque La Mexicana; y con Claudia Sheinbaum, el hospital Cuajimalpa.

Rubalcava reconoce que durante los más de 10 años al frente de Cuajimalpa (la gobernó en tres ocasiones), le faltó trabajar más en movilidad o en la última parte del parque La Mexicana, pero, acota, sale de sus facultades como alcaldía.

A partir del 1 de noviembre se irá de licencia, ¿está preparado para lo que venga en el proceso interno del Frente?

—Estoy preparado para lo que venga, siempre y cuando sea democrático, porque si es un proceso que no va encaminado a un esquema democrático, pues nadie puede estar preparado para una simulación. He pedido a las dirigencias de mi partido y de los partidos que conforman la alianza que busquemos un esquema lo más democrático posible”.

Dice que hace tres meses pidió un esquema de votación abierta, pero le dijeron que era imposible porque se podrían involucrar otros partidos políticos; ahora apunta a ser una medición con encuestas, donde pide que se revisen los números positivos, pero también negativos para hallar al más competitivo.

Deja en claro que si el proceso es democrático apoyará a quien resulte ganador, pero si hacen trampa: “yo no me sentiría cómodo en un esquema de simulación, no permitiría, en primer lugar, que me falten al respeto”.

“Hoy, al PRI le debo mi cariño, mi libertad, mi respeto y yo lo único que pido a mi dirigencia es que el proceso sea democrático, si no es democrático, no vale la pena ni tiene caso, ni siquiera competir”.