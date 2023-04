Ante el concierto de la española Rosalía, que se llevará a cabo este viernes a las 20:00 horas, las autoridades capitalinas informaron que colocarán filtros de revisión, así como 18 pantallas alrededor del Zócalo capitalino.

En un comunicado de prensa de las Secretarías de Gobierno, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y Cultura, informaron que los accesos principales a la Plaza de la Constitución se encontrarán en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez, donde se colocarán filtros para garantizar la seguridad de las y los asistentes.

Lee también Abril Pérez: Suspenden audiencia de sicarios por accidente automovilístico de su defensor

Las recomendaciones que tienes que seguir para ver a Rosalía

Entre las recomendaciones, la secretaría de Gobierno hizo un llamado a no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.

Asimismo, sugiere asistir con zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, acudir con impermeable, no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento y evitar mochilas u objetos pesados.

Se recomiendo a las familias que acudan con niñas y niños que disfruten el concierto desde las 18 pantallas ubicadas en calles aledañas: seis pantallas se ubicarán en 20 de Noviembre; seis en Pino Suárez; dos pantallas en 5 de Mayo y cuatro en Avenida Juárez.

Habrá monitoreo permanente

Como medida para la prevención de incidentes, la Secretaría de Gobierno instalará y coordinará la Base Morelos, la cual contará con la participación de SGIRPC, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Bomberos.

De igual forma, se colocarán filtros de revisión en 20 de noviembre, Izazaga, 5 de febrero y Pino Suárez. Además, se mantendrá monitoreo permanente de las calles 16 de septiembre, Francisco I. Madero, 5 de mayo, Tacuba, así como en Empedradillo y Alameda Central.

A fin de dar servicio médico, serán distribuidos módulos de salud y LOCATEL en Plaza de la Mexicanidad, Parque Lineal y en las calles Moneda, Regina, República del Salvador, República de Uruguay y Ángela Peralta.

Durante la jornada, la Subsecretaría de Programas de Alcaldía y Ordenamiento de la Vía Pública, perteneciente a la SECGOB, apoyará en el retiro del comercio popular.

Tarjeta de seguridad

Por su parte, SGIRPC exhorta a prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores, así como a personas con alguna discapacidad; mantenerse cerca de familiares o acompañantes para prevenir accidentes o extravíos y fijar un punto de reunión en caso de separarse del grupo; portar una tarjeta de seguridad o identificación en la que se incluya: nombre, tipo de sangre, número telefónico, si se padecen alergias o se consumen medicamentos especializados.

Lee también ¿Listo para cantar con la Motomami? Rosalía agota reservaciones en hoteles y restaurantes con vista a la explanada del Zócalo

Además, recomienda consultar las condiciones del clima y mantenerse en constante hidratación; portar ropa adecuada de acuerdo al pronóstico del tiempo, y consumir alimentos en lugares establecidos para evitar enfermedades gastrointestinales.

Ubicar vías de evacuación y puestos de atención médica; así como, identificar a los elementos de Seguridad y Protección Civil, y seguir sus indicaciones en caso de emergencia.

Además, la SGIRPC llama a la población a no utilizar pirotecnia, evitar arrojar basura en las calles y reportar cualquier incidente en los puestos de mando o módulos identificados.

Rosalía en el Zócalo