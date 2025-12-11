La mañana de este jueves, usuarios del Metro reportaron retrasos en el paso de trenes y saturación en las líneas A, 1, 2, 3, 7, 8, 12 y B, lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales.

En la Línea 3, usuarios señalaron que el avance era sumamente lento: “Línea 3 dirección Universidad totalmente lenta y saturada” y “¿De verdad la Línea 3 debe detenerse en cada estación que avanza?”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea 1, se reportaron demoras que contradicen su reciente rehabilitación: “La línea 1 según la arreglaron y como siempre deficientes” y “Línea 1 se está tardando más de 5 minutos, ajusten sus tiempos y agilicen su avance”.

El STC informó: “Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 1, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación”.

En la Línea B, usuarios denunciaron detenciones prolongadas: “Qué pasa en Línea B??? No pasa en Guerrero dirección Ciudad Azteca… y del otro lado, no avanza!!” y “Tren detenido 5 minutos en Plaza Aragón, dirección Buenavista. Línea B”.

En la Línea 7, también hubo inconformidad por interrupciones en el servicio: “Venía bien Línea 7, ahora por qué nos quedamos detenidos en estación Tacuba?” y “No llegan trenes a El Rosario, Línea 7”.

En la Línea 2, usuarios reportaron saturación en estaciones de alta demanda: “Estación Hidalgo, Línea 2, está a reventar de gente. Qué horror”.

En la Línea 12, los usuarios cuestionaron la causa del retraso: “¿Y hoy qué alta afluencia hay en la 12? Cuando llegué a la estación sólo éramos 2 personas, ahora han pasado 10 minutos sin pasar ningún tren y claro que ahora somos 7 personas por entrada, no es la alta afluencia, es la falta de estructura y planeación en su servicio”, además de solicitar mejores condiciones al interior de los trenes: “Enciendan los ventiladores de la Línea 12, van llenos los trenes”.

En la Línea 8, usuarios también reportaron lentitud en los desplazamientos, mientras que en la Línea A señalaron que el servicio presentó tiempos de espera prolongados durante la mañana.

