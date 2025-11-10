La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 2, 3, 4, 7, 8 y 9, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 7, usuarios reportaron demoras considerables en distintas estaciones: “Línea 7, dirección Barranca, se encuentra detenida. Diez minutos y no avanza”, señaló un pasajero; otro usuario comentó: “Línea 7 estación Mixcoac dirección El Rosario, más de 10 minutos que no mandan unidad, nuevamente ustedes hacen la ‘afluencia alta’”.

En la Línea 4, pasajeros denunciaron tiempos de espera prolongados y falta de información: “Más de 15 minutos esperando en la estación Martín Carrera, línea 4, no llega algún metro, el flujo de personas empieza a aumentar. El personal no brinda información”, escribió un usuario; otro señaló: “¿Qué pasa en la línea 4? Se quedó detenido en la estación Bondojito, dirección Santa Anita”.

En la Línea 2, los retrasos también generaron inconformidad entre los pasajeros: “¿De qué sirve anticipar si uno pierde su tiempo? Diez minutos en Zócalo, ¿neta?”, publicó una usuaria; otro comentó: “¿Qué pasa en la línea 2 dirección Taxqueña? No avanza”.

En la Línea 3, usuarios reportaron intervalos prolongados y saturación en los andenes: “Seis minutos en la línea 3, ¿pues cuándo? Porque en 15 minutos no ha llegado ninguno”, reclamó un usuario; otro añadió: “La Raza L3 atascada, ¡ya manden vacío porque luego es más tema, agilicen todo!”.

En la Línea 8, los trenes también circularon con lentitud: “#L8 súper lenta, deteniéndose en cada estación durante más de dos minutos”, señaló un usuario, mientras otro reclamó: “¡Eh compas! Agilicen la L8, ¿o qué esperan? No hay ni un día que no salgan con sus tonterías”.

Por su parte, la Línea 9 presentó demoras mayores a las habituales. “Cortes de más de 10 minutos, más de lo normal, línea 9, si pueden vayan por otro lado”, advirtió un pasajero en redes sociales.

