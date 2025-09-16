Más Información

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este martes retrasos y paros prolongados en las líneas 1, 2, 9 y B, con esperas que en algunos casos superaron los 30 minutos.

En x pasajeros de la Línea 2 informaron que los trenes permanecieron detenidos y los andenes lucían saturados: “#L2 para variar detenida dirección 4C llena” y “Línea 2 lenta y atascada”.

Usuarios de la Línea 1 denunciaron tiempos de espera de hasta 31 minutos en estaciones como Salto del Agua: “20 minutos y nada en Salto del Agua L1” y “31 minutos en Salto del Agua y aún no pasa tren dirección Observatorio”, publicaron.

Viajeros de la Línea 9 señalaron que un tren permaneció detenido en Pantitlán y que la circulación en Sevilla también era lenta. Comentaron: “Línea 9 ya saquen el tren de Pantitlán, lleva 15 minutos detenido” y “En Sevilla ya tardó en pasar dirección Pantitlán”.

Pasajeros de la Línea B reportaron lentitud y paros entre estaciones en dirección Buenavista: “¿Por qué la Línea B tiene que venir tan lenta y quedarse parada entre estaciones?” y “Ya llevo 10 minutos esperando en la Línea B dirección Buenavista y, en dirección Ciudad Azteca, ya pasaron tres”, expresaron.

