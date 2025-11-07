En el último año, entre octubre de 2024 y agosto pasado, se han retirado más de 229 mil metros de cable por desuso o mal estado en la Ciudad de México, dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Lo anterior por medio de 3 mil 300 intervenciones en las que la dependencia ha colaborado y coordinado, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de la dependencia.

En el informe, que presentará este día la titular de la dependencia Myriam Urzúa ante el Congreso local, se explica que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un convenio de colaboración con diversas instituciones, entre las que destacan la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), para el retiro de cables en desuso de la Ciudad.

El objetivo de dicho convenio es coordinar las acciones prioritarias para implementar el programa Retiro de Cables en Desuso en la Ciudad de México, que permite el retiro de cableado que representa un foco de contaminación visual, impide el paso en vía pública y supone un riesgo para la integridad de la población, indica el documento.

“Estas acciones han impactado en el mejoramiento del entorno urbano de las colonias y han aumentado la seguridad de las personas que habitan o transitan por las calles de esta gran urbe”, dice el texto.

En julio de 2023 la administración capitalina, entonces encabezada por Martí Batres, firmó dicho convenio para terminar con el cableado en desuso de las calles de la capital, con la finalidad de asegurar espacios seguros para los habitantes.