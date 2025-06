Gerentes y dueños de restaurantes, bares y cantinas de la zona poniente de la capital reportaron reservaciones de menos de 30% para el festejo del Día del Padre, este domingo 15 de junio, debido a que “no es una celebración que deje mucho, como la de la Madre”.

Incluso, por las bajas ventas que han tenido en años anteriores, aseguraron que no habrá menús ni promociones especiales.

“Estamos a 30% de reservación. Está igual que todos los años, la verdad no ha subido ni ha bajado, nos mantenemos, pero sabemos que el Día del Papá no es tan comercial”, lamentó Miguel Ángel Reyes, capitán de meseros de Spuntino Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Comentó que para el festejo del Día del Padre es más común celebrar en casa, pues “no es como a la mamá —el 10 de mayo—, que la llevan al restaurante, le hacen la reservación. Ellos prefieren en casa y nosotros les damos la opción”.

En la Barrita del Mar, también en Polanco, donde se sirven toda clase de mariscos, el capitán de meseros coincidió en que se trata de un día muy “apagado, como que a la gente no le gusta venir, y pues por lo mismo no somos de hacer nada”.

“Tenemos servicio normal y atendemos y servimos como siempre, pero no hacemos nada en especial. Lamentablemente a la gente no le gusta celebrar a los papás y si hacemos esos menús pues, bueno, no se nos va a vender nada”, anticipó.

Recordó que años atrás sí acostumbraban celebrar a los padres en este restaurante de mariscos, pero como era un “fracaso, pues no nos conviene volverlo a hacer. No es lo mismo que el Día de la Madre, ahí sí estamos hablando de otra cosa muy distinta”.

En el salón Tenampa, ubicado en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde sí habrá mariachis y un menú especial para celebrar a los papás, Alison Cedillo, encargada del lugar, aseguró que sí esperan una alta concurrencia.

“Esperamos bastante gente, todavía quedan algunas reservaciones, porque vamos a tener mariachis desde la una de la tarde hasta las dos de la mañana para festejar a papá como se debe. Y vamos a tener dos promociones”, detalló.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó una derrama económica de más de 4 mil 928 millones de pesos para las celebraciones del Día del Padre en la capital.

Lo que superará en 15.1% los ingresos registrados el año pasado, cuando fueron de 4 mil 282 millones de pesos.

Entre los giros que se verán más beneficiados están los dedicados a la venta de alimentos y bebidas, artículos electrónicos, videojuegos, ropa, calzado y accesorios personales, señaló.

