La alcaldía Cuauhtémoc informó que, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) local, rescató a una persona en situación vulnerable que se encontraba atrapada entre dos edificios.

Estos están ubicados en el cruce de las calles Mina y Arista, colonia Buenavista.

En un comunicado señaló que personal de Protección Civil de la alcaldía realizó maniobras para el retiro de una lámina que ocultaba el espacio entre ambos inmuebles, donde se encontraba la persona afectada.

Lee también Las bajas temperaturas continúan en la CDMX; activan alerta amarilla por frío en cinco alcaldías, para el viernes del 23 de enero

Esto luego de recibir un reporte ciudadano que fue canalizado por Base Diana, cuando se solicitó el apoyo de la unidad PC002 para brindar apoyo al hombre que se encontraba atrapado entre ambas edificaciones.

Tras el rescate, informó, paramédicos determinaron que presentaba abrasiones en tórax y abdomen, así como en extremidades superiores e inferiores.

Posteriormente, la persona solicitó apoyo para ser trasladada a una estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ubicada en la colonia Buenavista.

LL