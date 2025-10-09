Cuautitlán, Méx.— Alexia, de 15 años de edad, y Valeria Noriega García, de 17 años, son dos hermanas que fueron vistas por última vez en el fraccionamiento Misiones 1 del municipio de Cuautitlán México, el pasado 7 de octubre.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México activó las fichas de búsqueda de ambas. Alexia mide 1.67 metros, usa brackets y tiene perforaciones en ombligo y nariz. Valeria mide 1.67 metros, tiene pecas en pómulos y nariz y un lunar en la mejilla.