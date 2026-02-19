Más Información

Habitantes de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Naucalpan reportaron que durante el simulacro, en algunos altavoces se escuchó la alerta sísmica con bajo volumen y en otros no sonó.

En la glorieta de la Cabeza del Coyote, en Nezahualcóyotl, las bocinas instaladas en postes no emitieron la alerta sísmica, al igual que en las colonias límites de Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza.

Los vecinos y conductores de la zona no se enteraron por las sirenas ubicadas en la calle, sino por la alerta presidencial que llegó a los celulares.

Autoridades de Nezahualcóyotl dieron a conocer, al término del simulacro, que de los 380 postes instalados con altavoces, 20 postes sufrieron fallas.

En Atizapán de Zaragoza se llevó a cabo el simulacro de sismo en el Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria, con la participación de familiares de pacientes, trabajadores, elementos de protección civil, bomberos y fuerzas de seguridad pública.

En Naucalpan, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, estudiantes, docentes y personal administrativo desalojaron los inmuebles y se concentraron en los puntos de reunión previamente designados.

