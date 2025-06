Una intensa movilización policial se registró la tarde de este viernes en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportaran disparos al exterior de un restaurante ubicado en la calle Córdoba, en su cruce con Chiapas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron cuando un hombre que se encontraba sentado en el establecimiento, notó la aproximación de otro sujeto que portaba un casco de motociclista. Al percatarse, intentó huir corriendo, momento en el que el presunto agresor realizó dos detonaciones al aire.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas por los disparos. No obstante, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a dos personas que presentaron crisis nerviosa derivada del incidente.

Reportan disparos al exterior de un restaurante en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: iStock

Elementos de la SSC acordonaron la zona y comenzaron con la recolección de testimonios e imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas para identificar tanto al hombre que huyó del lugar como al agresor armado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de un intento de ataque directo o un acto de intimidación. Las autoridades capitalinas mantienen las investigaciones en curso.

Alessandra Rojo de la Vega se pronuncia

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde calificó el hecho como un ataque directo con sello de sicariato.

“Me informa la @SSC_CDMX que lo ocurrido en Córdoba y Chiapas, en la Roma, fue un ataque directo con sello de sicariato. Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando ‘¡vienen por mí!’ y huyó entre disparos. Afortunadamente, no hay heridos. Pero esto es gravísimo. El crimen organizado está avanzando en CDMX y no podemos normalizarlo. Exigimos las máximas sanciones para los responsables y acciones urgentes para blindar la ciudad. No podemos permitir que nos pase lo que a otros estados donde el crimen venció al gobierno".

