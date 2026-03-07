Presencia de personas en vía, fallas en su sistema, así como la caída de una pasajera desde las escaleras eléctricas, son los hechos que se han presentado en el Tren Interurbano El Insurgente que corre de Zinacantepec, en el Estado de México, hasta Observatorio, en la Ciudad de México.

Vía transparencia, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) informó a EL UNIVERSAL que desde su inauguración de septiembre de 2023 a enero de 2026 —en aquel entonces operaba sólo de Santa Fe a Zinacantepec— se han registrado tres hechos que han derivado en la suspensión momentánea del servicio.

Las fechas en las que ocurrieron los incidentes fueron el 6 de noviembre de 2024, así como el 6 de marzo y 25 de agosto del año pasado, y se dieron en tramos de vía abierta y no dentro de las estaciones.

En 2024 se reportaron tres fallas en su sistema: el 2 de octubre no funcionaron los semáforos de la estación Lerma, el 16 de noviembre se presentó una operación anormal en el aparato de vía cercano a la estación Santa Fe y el 17 de noviembre un aparato de vía cercano a la estación Santa Fe volvió a presentar un funcionamiento irregular, que ocasionó retrasos en el servicio.

El lunes 23 de febrero El Insurgente presentó la primera falla del año, se registró el retraso de convoyes por hasta 45 minutos, de acuerdo con usuarios.

Banobras explicó que en 28 meses de operación, sólo en una ocasión se activó el seguro de viajero del tren ante la caída de una pasajera por las escaleras eléctricas, “debido al uso incorrecto de las mismas”.

Se le brindó “atención médica, hospitalaria y medicamentos a la usuaria afectada, los costos fueron cubiertos en su totalidad por la aseguradora”, indicó.

Precisó que la aseguradora encargada es Grupo Nacional Provincial, cuyo monto es de 105 millones 489 mil 649 pesos”, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2026.

