Después de 35 años en los que administraciones anteriores no realizaron acción alguna, el gobierno municipal actual rehabilitó la calle Amatepec, en las colonias Almarcigo Norte y Sur, con una inversión de 10 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fismum).

La obra abarca 556 metros lineales y 4 mil 345 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico MR42.

Incluye banquetas, guarniciones, reductores de velocidad, balizamiento, tomas domiciliarias nuevas, reparación de descargas sanitarias, renivelación de pozos de visita y colocación de brocales.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, declaró que el cargo público obliga a servir sólo al interés colectivo.

Rehabilitan calle Amatepec en Ecatepec de Morelos; invierten 10 mdp en infraestructura urbana. Foto: Especial

“Cuando se llega a un cargo como representante popular, uno se debe únicamente al interés del pueblo. Cuando hay un interés distinto, cuando se combina el interés por el dinero, por los negocios, ya se arruinó la cosa. Eso es lo que ha pasado en este gran municipio. Nunca Ecatepec debió estar así y nosotros tenemos la gran responsabilidad de superar el rezago y trabajar por todo aquello que no hicieron los pasados”, expresó.

La edil resaltó que el municipio adquirió 250 máquinas propias, ahora forman parte de patrimonio local, que no existían antes en la historia de Ecatepec.

Con ellas se pueden ejecutar obras con fondos federales y recursos propios, además de reforzar limpieza, prevención de riesgos y mantenimiento urbano, comentó.

“Hoy tenemos 250 máquinas que nunca en la historia de Ecatepec se habían comprado. Son nuestras, son del pueblo de Ecatepec y se quedan. Tenemos con qué hacer las cosas; vamos a avanzar mucho, porque merecemos vivir bien y vivir en paz. ¡Yo amo Ecatepec!”, dijo.

El director general de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la intervención en Amatepec responde a un esquema de prioridad: atender primero las periferias hacia el centro, resolver las necesidades del peatón antes que las del transporte público.

“Esta obra obedece a un esquema que nos ha indicado la presidenta municipal: ir de las periferias hacia el centro, es decir, de arriba hacia abajo, atendiendo las zonas que nunca se han atendido y dándole seguimiento a obras en conjunto. Primero resolvemos al peatón y después al transporte público, que es donde más circulan todos ustedes, vecinos”, detalló.

La rehabilitación se complementa con limpieza continua de barrancas, construcción de una presa de gavión para mitigar el impacto de avenidas de agua en viviendas, mayor iluminación, seguridad, drenaje y suministro de agua potable.

Estas acciones buscan elevar la calidad de vida en la zona.

El gobierno de Ecatepec anunció que durante 2026 ejecutará un programa intensivo de obras públicas para consolidar cambios en bienestar, dignidad y entorno urbano en las comunidades.

