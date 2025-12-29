Toluca, Méx.— El Informe constante sobre el brote de sarampión en el país refiere que en el Estado de México se tienen 12 casos confirmados y 605 probables acumulados.

Con estas cifras, la entidad ocupa la posición 17 a nivel nacional, con mayores casos de sarampión, en los primeros cinco lugares se encuentran Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Chiapas, y de estos solo Chihuahua registra 21 decesos.

En cuanto a casos probables acumulados, el Estado de México ocupa la cuarta posición con 605, detrás de Chihuahua que reporta 6 mil 226, Jalisco mil 649, y Ciudad de México 952.

Ante dicho escenario, la Secretaría de Salud estatal continúa aplicando vacunas a la población vulnerable, entre ellas la del sarampión, puesto que se indica que 88% de los casos positivos corresponde a personas sin esquema previo.

Hasta la primera semana de diciembre, se habían aplicado en territorio mexiquense más de un millón 300 mil dosis de vacuna, ello bajo el entendido de que el sarampión es una enfermedad infecciosa y de fácil contagio que se transmite de manera directa al toser, estornudar o exhalar partículas de saliva infectadas.

Los síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después de estar en contacto con una persona enferma e incluyen fiebre, secreción nasal, dolor en articulaciones y ojos llorosos, después se presenta una erupción rojiza en la piel —habitualmente en la cara y cuello— que permanece entre cinco y seis días.

Hasta el 19 de septiembre se han reportado en el país 24 defunciones, 6 mil 50 casos acumulados de sarampión y en las últimas 24 horas se reportaron 36 casos. En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años con mil 559 casos, seguido de 25 a 29 años con 690 casos, continuando el grupo de 5 a 9 años con 655 casos.