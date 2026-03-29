El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, supervisó el operativo de Asistencia y Orientación al Usuario, a propósito del partido México contra Portugal que se realizó en el Coloso de Santa Úrsula.

En coordinación con Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad; Fernando Solís Godínez, titular del Órgano Regulador de Transporte; Martín López Delgado, director general del Sistema de Transportes Eléctricos; y Daniel Arcos Rodríguez, director de la Red de Transporte de Pasajeros, el titular del Metro se mantuvo en interacción constante con el área de operación para verificar la circulación de los trenes de la Línea 2, que mantuvo un intervalo de dos minutos entre cada unidad y optimizó la llegada de aficionados que asisten al partido.

Lee también SSC CDMX confirma muerte de aficionado tras caer de palco del Estadio Banorte; estaba en estado de ebriedad

El Metro informó que Rubalcava Suárez supervisó también el dispositivo de encauzamiento y conexión al Tren Ligero, que mantuvo una salida continua de trenes, con 800 personas por unidad en promedio, así como el operativo especial de seguridad para la Línea 2, en el que participaron 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargados del resguardo y vigilancia de las estaciones.

A través de un puesto de mando que se estableció en Tasqueña, Adrián Rubalcava y los directivos de los organismos de movilidad de la Ciudad de México, monitorean el traslado seguro de los aficionados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL