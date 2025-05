Chalco, Méx.— Desde ayer, los usuarios del Trolebús Chalco-Santa Marta que pagan 20 pesos por su trayecto de 18.5 kilómetros pueden recibir su reembolso de siete pesos en las máquinas digitales que ya funcionan en la estación de la Ciudad de México para que les cueste sólo 13 pesos, que es la tarifa anunciada por las autoridades.

El lunes, trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) hacían el reembolso de manera manual, con un handheld que utilizaron en la zona de los torniquetes, cuando salían los usuarios.

Cuando ingresan a las estaciones localizadas en los municipios del Estado de México, las máquinas digitales les cobran 20 pesos, al llegar al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, les reembolsan siete pesos al pasar su tarjeta de Movilidad Integrada (MI) y pueden transbordar a la Línea A del Metro o al Cablebús.

Para viajar en el Metro deben pagar cinco pesos y para el Cablebús, siete pesos, por lo que deben emplear la misma tarjeta MI.

Los usuarios que quieran continuar su trayecto a la línea elevada Constitución de 1917, al bajarse del vehículo eléctrico procedente de Chalco, sólo deben dar unos pasos en el mismo andén y abordar otra unidad del Trolebús en esa dirección. Si lo hacen de esa manera, el recorrido total es de 20 pesos.

Los que se suben en Santa Marta de inicio pagan siete pesos, pero cuando descienden en las estaciones que están en el territorio mexiquense, para salir deben pasar su tarjeta de movilidad en los torniquetes digitales y les cobran otros seis pesos, por lo que en total desembolsan 13 pesos.

En el aspecto que hay más dudas y confusión por parte de los pasajeros provenientes de los municipios del Estado de México, principalmente, es en la utilización de la Tarjeta de Movilidad Integrada, porque forzosamente tiene que ser personal, no se puede compartir y muchos no lo saben: al tratar de salir, no pueden hacerlo porque cada uno debe portar su plástico y pasarlo por las máquinas digitales.

“Nosotros venimos tres personas, ingresamos en Chalco con una tarjeta, pero ahorita me dicen que ya no podemos salir con una sola tarjeta, me dicen que no se puede hacer nada. Cuando viajamos en el Metrobús sí podemos utilizar una tarjeta para varias personas a la vez. No sé lo que tengo que hacer, desconozco el proceso”, contó Ricardo, otro de los pasajeros que abordó una de las unidades articuladas en Chalco.

Otra molestia que han dado a conocer los usuarios que ingresan a la terminal de Chalco es que tienen que caminar casi medio kilómetro desde la carretera federal México-Cuautla hasta la zona de andenes para abordar los vehículos eléctricos. No hay —por ahora— otra manera de desplazarse ese tramo más que a pie.

Primer accidente

La tarde de ayer se registró el primer accidente del Trolebús Santa Marta-Chalco, sin que se reportaran personas lesionadas.

Según el gobierno de Chalco, un automóvil particular invadió el carril exclusivo del sistema de transporte público sobre la avenida Solidaridad, a la altura del Parque Tejones, en el límite de Valle de Chalco y Chalco, por lo que una unidad articulada lo impactó levemente.

De acuerdo con el ayuntamiento, el vehículo eléctrico y el automóvil particular sólo sufrieron daños menores de pintura.

El percance se presentó en dirección a Chalco, antes de que la unidad de transporte público llegara a la ruta alterna.