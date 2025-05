Chalco, Méx.— En el segundo día de operaciones y primer día hábil del Trolebús Santa Martha-Chalco, los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) reembolsaron siete pesos a los usuarios a quienes las máquinas digitales les cobraron 20 pesos por un viaje con un costo de 13 pesos, que fue la tarifa anunciada por las autoridades.

El domingo, al iniciar el funcionamiento de la nueva ruta que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, hubo muchas quejas de los pasajeros, porque tenían que erogar 20 pesos por el trayecto de 18.5 kilómetros, cuando el anuncio de las autoridades fue que la tarifa sería de 13 pesos.

Ayer, los empleados estuvieron en la terminal de Santa Martha y con una hand held les hacían de manera manual el rembolso a los usuarios que les habían aplicado el pago de 20 pesos, porque las máquinas digitales no funcionaban.

La tarifa de 20 pesos sólo se aplicará a los pasajeros que de Chalco vayan a Constitución de 1917, previo transbordo en Santa Martha, porque hasta ahora no hay servicio directo de ese municipio a la línea elevada de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México explicó que se cobran 13 pesos en territorio del Estado de México; siete pesos en el trazo de la Ciudad de México; y 20 pesos si se desea usar la línea que va de Chalco a Santa Martha y luego la de Constitución de 1917.

“Al entrar en cualquier estación del Estado de México el cobro a los usuarios es de 20 pesos y cuando salen los equipos les van a regresar siete, va a quedar la tarifa en 13 pesos; 20 pesos será hasta Constitución de 1917”, le explicó uno de los funcionarios a los pasajeros que llegaban a Santa Martha procedentes de Chalco.

En el caso de que los usuarios aborden las unidades articuladas en Santa Martha las máquinas les cobran siete pesos y cuando salen de la estación tienen que pasar la tarjeta por el dispositivo digital para que les cobre seis pesos y el monto total sea de 13 pesos.

Algunos pasajeros que ya no tienen saldo en su plástico tienen que recargarlo para que puedan salir, si no lo hacen los vigilantes o el personal operativo no se los permiten. Como las tarjetas son personales, cada usuario debe traer consigo el plástico, de lo contrario no podrá pasar por los torniquetes.

Durante las primeras horas de servicio del lunes la afluencia en ambos sentidos no fue tan copiosa como esperaban los conductores y los empleados del STE que se encuentran en las estaciones de Santa Martha y Chalco.

“Yo llegué como con 15 a 20 pasajeros en todo el trayecto en las primeras corridas, ya llevo tres vueltas y no hay tanta gente como pensaba, quizás se deba a que la gente apenas se entera de que ya funciona o de que la tarifa de 20 pesos se les hace cara”, contó un operador.

Sin importar lo que haya ocurrido en las primeras horas de servicio, usuarios de Chalco se sienten contentos con el transporte.