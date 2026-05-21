El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, destacó que al corte del 15 de mayo, más de 3.2 millones de contribuyentes se vieron favorecidos por la campaña de beneficios fiscales que arrancó a comienzos de año y se extendió. En el caso del subsidio para la tenencia vehicular, el cual sigue vigente, lo han aprovechado un millón 287 mil 732.

A la fecha se han expedido 343 mil 43 licencias permanentes, lo que implica un acumulado de un millón 963 mil 907 trámites de este tipo emitidos. “Hemos tenido una buena recepción, la gente cada vez está más acostumbrada a poder obtener sus beneficios; en particular, en el caso de regularización, hemos visto que nos pedía la gente que pudiera haber un poquito más de tiempo”, comentó el titular de Finanzas.