La defensa de los directivos de la Academia Militarizada Ollin, imputados por la muerte del estudiante Érick Leonardo Torbellín, dijeron contar con los datos de prueba que acreditan que el deceso del menor de edad no se derivó de un hecho de violencia, como lo han señalado familiares, y subrayaron que existe una politización del caso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado Iván Peña dijo que son "dichos los que afirman que hubo violencia", pues consideró que si esto hubiera ocurrido así el cuerpo del menor no hubiera sido entregado de manera inmediata a la madre de la víctima, además de que se hubieran realizado las detenciones al momento.

“Es importante establecer que son los dichos que afirman que hubo violencia. Pero vamos a hacer otras preguntas, si el cuerpo presentaba signos de violencia, por qué se lo entregaron tan rápido a la mamá (...)”, explicó.

El también asesor jurídico de la escuela refirió que continúan con el estudio de la carpeta de investigación y que parte de lo que buscarán acreditar es que el deceso del menor se derivó de otras causas y no de un hecho violento.

“Ahorita, en esta primera etapa, es determinar la verdad y esclarecer los hechos y, sobre todo, no caer en sensacionalismos... es decir, no puede ser posible y lo decimos como abogados, lo decimos como parte de la defensa y también lo digo como un ciudadano, que existan juicios, donde las afirmaciones no estén sustentadas en pruebas plenas”.

Señaló que la defensa de las víctimas indirectas están asegurando un deceso completamente distinto a la causa de muerte que señala el acta de defunción del menor, pues el documento señala que es de origen desconocido la congestión visceral generalizada.