Toluca, Méx.— A partir del 1 de julio de 2025, la policía de tránsito adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de México comenzará con la aplicación de infracciones contra los conductores de autos particulares que infrinjan las normas, informó Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad.

“Empieza sí o sí el primero de julio en todo el Estado de México, por parte de los elementos estatales bajo un proceso claro con una cámara de solapa y todo establecido muy claramente”, señaló.

Cabe recordar que las multas por parte de la Dirección de Policía de Tránsito estatal se suspendieron el 15 de mayo de 2023, cuando los elementos dejaron de emitirlas.

Tras dar el banderazo de arranque a las obras de la segunda etapa de la ciclovía Isidro Fabela, el funcionario precisó que no van a existir fotomultas las cuales eran aplicadas a través de arcos carreteros en vías primarias como Paseo Tollocan, sin embargo, donde sí habrá radares será en Mexibús para sancionar a quienes invadan el carril confinado.

“No va haber fotomultas, dejemos claro que no va haber fotomultas porque el término de fotomulta tiene una connotación negativa, no va haber un radar para, que digamos, afuera de las escuelas multen a la familia, eso no va a pasar”, comentó.

Ciclovía Isidro Fabela avanza

A partir de este lunes dieron inicio los trabajos de la segunda etapa de construcción de la ciclovía sobre boulevard Isidro Fabela, en Toluca, que contempla la adecuaciones de 1.9 kilómetros que beneficiará a un total de 226 mil 876 personas principalmente ciclistas.

De acuerdo con Sibaja, esta obra tendrá una inversión de nueve millones de pesos y el tiempo de ejecución es de 90 días.

De acuerdo con el ayuntamiento, en promedio, 12 mil personas, especialmente ciclistas, se trasladan de la zona norte de Toluca hacia el sur de la ciudad cruzando por la avenida Isidro Fabela.