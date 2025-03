La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de 30 mil apoyos a hombres de 60 a 64 años que recibirán 3 mil pesos bimestrales. Explicó que con estos beneficiarios ya son 55 mil los que reciben la Pensión Hombres Bienestar, de una meta de 77 mil a lograr este 2025.

En el Zócalo Capitalino, la mandataria capitalina informó que este año dos millones de personas recibirán apoyos sociales por parte de su administración, mediante programas como Mi Beca para Empezar, Desde la Cuna, a la niñez de cero a 3 años, universitarios con una beca para el transporte, programa Mercomuna, entre otros.

“Es parte de una gran red de protección social. Quiero comentarles que en solo este año, el Gobierno de la Ciudad de México está entregando apoyos a casi 2 millones de personas”, acotó.

“En este momento tenemos a más de 30 mil personas aquí, en este Zócalo lleno, y ampliando a más de 55 mil el número de beneficiarios de este programa. No nos vamos a detener hasta que todos los que decidan ser parte del programa puedan beneficiarse. Aquí no se va a excluir a nadie, ni porque son ricos, ni porque tienen otras condiciones, no, partimos de un apoyo básico para todas y todos, y es voluntario, los que quieran se suman al programa”, remarcó.

Solicitó a los beneficiarios sumarse a la tarea de ser aliados, “en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”.

“Hoy les pedimos a todos ustedes que se pongan de pie, los que están de acuerdo en luchar contra la violencia hacia las mujeres. Pónganse de pie los hombres de la Ciudad de México que quieren que las cosas cambien, que acabemos ya con esa gran discriminación a las mujeres, y que los principales aliados en esta época de esta lucha sean los hombres de la Ciudad de México.

¡Que vivan los hombres de la Ciudad de México! Un fuerte aplauso y un gran abrazo de su jefa de Gobierno de esta gran ciudad”, dijo.

